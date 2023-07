BALADE OENOTOURISTIQUE À MAGUELONE Prequ’île de Maguelone Domaine de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone, 6 juillet 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Balade Oenotouristique à Maguelone entre étang et mer

Tous les jeudis à 10h00 en Juillet & Août 2023.

2023-07-06 10:00:00 fin : 2023-07-06 12:00:00. EUR.

Prequ’île de Maguelone

Domaine de Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



Oenotouristic stroll in Maguelone between pond and sea

Every Thursday at 10:00 am in July & August 2023

Ruta del vino en Maguelone entre estanque y mar

Todos los jueves a las 10.00 h en julio y agosto de 2023

Weintouristischer Spaziergang in Maguelone zwischen Teich und Meer

Jeden Donnerstag um 10.00 Uhr im Juli & August 2023

Mise à jour le 2023-06-30 par OT MONTPELLIER