EXPOSITION « AQUARELLES À MAGUELONE » Prequ’île de Maguelone Domaine de Maguelone, 31 mai 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

L’exposition « Aquarelles à Maguelone » par l’artiste Gilles Chrétien se tiendra du 31/05 au 23/07 au Comptoir des Compagnons – Presqu’île de Maguelone.

Plus de 20 œuvres exposées, représentant la quiétude des étangs de notre littoral..

2023-05-31 à 2023-07-23

The exhibition « Watercolors in Maguelone » by the artist Gilles Chrétien will be held from May 31 to July 23 at the Comptoir des Compagnons – Presqu’île de Maguelone.

More than 20 works will be exhibited, representing the quietness of the ponds of our coastline.

La exposición « Aquarelles à Maguelone » del artista Gilles Chrétien tendrá lugar del 31/05 al 23/07 en el Comptoir des Compagnons – Presqu’île de Maguelone.

Se expondrán más de 20 obras que representan la tranquilidad de los estanques de nuestro litoral.

Die Ausstellung « Aquarelle in Maguelone » des Künstlers Gilles Chrétien findet vom 31.5. bis zum 23.7. im Comptoir des Compagnons – Presqu’île de Maguelone statt.

Mehr als 20 ?uvres werden ausgestellt, die die Stille der Teiche unserer Küste darstellen.

