PREPRARER SON POTAGER DU PRINTEMPS

PREPRARER SON POTAGER DU PRINTEMPS, 29 octobre 2022, . PREPRARER SON POTAGER DU PRINTEMPS



2022-10-29 09:00:00 – 2022-10-29 10:30:00 Stage sur 3 jours.

Apprenez comment concevoir et réaliser votre potager selon les principes de permaculture pour des récoltes abondantes toute l’année.

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville