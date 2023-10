Sortie Mycologique PRÉPOTIN Tourouvre au Perche, 11 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Rejoignez le club mycologique de l’Aigle pour apprendre à identifier les champignons : découvrez cette immense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne bouffée d’air frais ! Aucune adhésion n’est nécessaire, présentez vous simplement le jour de la sortie munis de bottes et d’un panier. La vocation du club étant l’apprentissage de la mycologie, si après la sortie vous publiez 3 champignons que vous aurez fait authentifier avec certitude par l’un des encadrants dans la récolte de la sortie, vous n’aurez pas à payer les 5€ la fois suivante ! Tout le monde peut participer à partir du moment où vous avez un appareil photo ou smartphone.

Un rendez-vous à L’Aigle est prévu si vous voulez covoiturer ou être guidés jusqu’au lieu de rendez-vous en forêt :

à 9h les Dimanche (14h30 les Samedi) sur le parking de l’église Saint-Barthélemy. Adresse GPS : 1, rue du cygne 61300 L’Aigle.

Rendez-vous sur la route entre Prépotin et l’Abbaye de la Trappe, sur le parking qui se trouve dans la courbe..

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 . .

PRÉPOTIN route de la Maison Neuve

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Join the Aigle Mycological Club to learn how to identify mushrooms: discover the immense diversity offered by the great mushroom family, while enjoying a breath of fresh air! No membership is necessary, just turn up on the day of the outing with your boots and a basket. As the club’s vocation is to teach mycology, if after the outing you publish 3 mushrooms that you have had authenticated with certainty by one of the supervisors in the outing’s harvest, you won’t have to pay the 5? the next time! Anyone with a camera or smartphone can take part.

There will be a meeting point in L’Aigle if you want to carpool or be guided to the meeting point in the forest:

9 a.m. on Sundays (2.30 p.m. on Saturdays) at the Saint-Barthélemy church parking lot. GPS address: 1, rue du cygne 61300 L’Aigle.

Alternatively, meet at Carrefour de la Frette

Únase al club de micología de Aigle para aprender a identificar setas: descubra la enorme diversidad que ofrece la familia de las setas mientras disfruta de un soplo de aire fresco No es necesario ser socio, basta con presentarse el día de la salida con las botas y una cesta. Como el objetivo del club es aprender micología, si después de la salida publicas 3 setas que uno de los supervisores haya autentificado con certeza en la recolección de la salida, ¡no tendrás que pagar los 5? de la próxima vez! Cualquiera que tenga una cámara o un smartphone puede participar.

Habrá un punto de encuentro en L’Aigle si quieres compartir coche o ser guiado hasta el punto de encuentro en el bosque:

los domingos a las 9 h (los sábados a las 14.30 h) en el aparcamiento de la iglesia de Saint-Barthélemy. Dirección GPS: 1, rue du cygne 61300 L’Aigle.

Cita en la carretera entre Prépotin y Abbaye de la Trappe, en el aparcamiento de la curva.

Schließen Sie sich dem Club mycologique de l’Aigle an, um zu lernen, wie man Pilze identifiziert. Entdecken Sie die enorme Vielfalt, die uns die große Familie der Pilze bietet, und genießen Sie dabei einen Hauch frischer Luft! Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Bringen Sie einfach am Tag des Ausflugs Stiefel und einen Korb mit. Wenn Sie nach dem Ausflug drei Pilze veröffentlichen, die Sie von einem der Betreuer mit Sicherheit als solche identifizieren lassen, müssen Sie beim nächsten Mal nicht die 5? bezahlen! Jeder kann mitmachen, wenn er eine Kamera oder ein Smartphone hat.

Ein Treffpunkt in L?Aigle ist vorgesehen, wenn Sie Fahrgemeinschaften bilden oder zum Treffpunkt im Wald geführt werden möchten:

um 9 Uhr am Sonntag (14:30 Uhr am Samstag) auf dem Parkplatz der Kirche Saint-Barthélemy. GPS-Adresse: 1, rue du cygne 61300 L’Aigle.

Wir treffen uns auf der Straße zwischen Prépotin und der Abbaye de la Trappe auf dem Parkplatz, der sich in der Kurve befindet.

