de 16h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 17 ans. gratuit

Réunion d’information et conseils à l’orientation pour s’inscrire dans les écoles supérieures d’art, de design et de cinéma en France et à l’étranger. Un responsable pédagogique vous informera sur : Les modalités de recrutement des écoles supérieures d’art, design et cinéma sur Parcoursup (différences de recrutement entre dnmade, écoles d’archi et écoles du ministère de la culture)

le portfolio, les modalités concours

les résultats concours

le déroulement d’une année préparatoire

les différentes formations en art, design possibles après bac ou bac+

les attentes, contenus et débouchés des écoles supérieures en France et à l’étranger

