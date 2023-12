Prepart PARIS – Atelier ouvert croquis-modèle vivant Prepart Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Prepart PARIS – Atelier ouvert croquis-modèle vivant Prepart Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 10h00 à 13h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit

Atelier ouvert croquis modèle vivant gratuit destiné aux élèves de terminale et bac+

de 10h à 13h

encadre par un artiste – enseignant L’occasion de découvrir ou d’approfondir un ensemble de techniques artistiques en croquis modèle vivant. > sur inscription, dans la limite des places disponibles.> matériel demandé : un carnet de croquis A4 à spirales et des crayons. Prepart 23 passage ménilmontant 75011 Paris Contact : https://prepart.fr +33147000656 info.paris@prepart.fr https://www.facebook.com/atelierprepart/ https://www.facebook.com/atelierprepart/ https://prepart.fr/evenement/paris-atelier-ouvert-croquis-modele-vivant/

©prepart Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu Prepart Adresse 23 passage ménilmontant Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Prepart Paris latitude longitude 48.8652909914336,2.38317397534064

Prepart Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/