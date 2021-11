MerlinesMerlines Merlines Merlines Corrèze, Merlines Préparons Noël ensemble Merlines Merlines MerlinesMerlines Catégories d’évènement: Corrèze

Merlines

Préparons Noël ensemble Merlines Merlines, 28 novembre 2021, MerlinesMerlines. Préparons Noël ensemble Merlines Merlines

2021-11-28 – 2021-11-28

Merlines Corrèze Merlines Corrèze Merlines De 10h à 18h à la salle des fêtes

De 10h30 à 11h30, atelier créatif enfant. De 11h30 à 12h, apéritif gourmand. A partir de 15h défilé de mode. Buvette sur place en continu

Pass sanitaire obligatoire et port du masque exigé. Venez découvrir mille et une idées de cadeaux à glisser sous le sapin à l’occasion des fêtes de fin d’année ! 14 exposants autour de la gourmandise, la lingerie fine, le parfum, les ustensiles de cuisine, les vêtements, sacs et accessoires, les produits d’entretien et cosmétiques, les thés…Au programme : atelier loisirs créatifs, apéritif gourmand et défilé de mode. De 10h à 18h à la salle des fêtes

De 10h30 à 11h30, atelier créatif enfant. De 11h30 à 12h, apéritif gourmand. A partir de 15h défilé de mode. Buvette sur place en continu

Pass sanitaire obligatoire et port du masque exigé. Merlines Merlines

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Merlines Autres Lieu Merlines Merlines Adresse Ville MerlinesMerlines lieuville Merlines Merlines