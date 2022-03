Préparons le printemps dans le 20e arrondissement Mairie du 20e arrondissement, 19 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 19 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit

Le ciel s’éclaircit, les oiseaux chantent, le soleil tarde à se coucher… Le Printemps arrive ! Les 19 et 20 mars venez préparer le printemps dans le 20e arrondissement. Au programme, un village du printemps, des ateliers pratiques, balades et conférences…

On prépare le printemps à la mairie du 20e

Le village du printemps

Le village du printemps se tiendra dans la cour de la Mairie le samedi 19 mars après-midi de 13h à 18h : de nombreux ateliers pour petits et grands autour des oiseaux, de la biodiversité, du jardinage ou encore du compostage, mais aussi une loterie de graines et des trocs de plantes seront au programme

☘️ Le Service d’Exploitation des Jardins du 20eprésentera son activité dans les vignes de Belleville et proposera un troc de plantes.

☘️ La maison du jardinage vous propose un atelier sur la gestion écologique de l’eau et vous proposera de venir troquer vos graines, outils et livres de jardinagesavec les autres participants

☘️ Du Pain et des Roses vous proposera un atelier sur l’initiation à l’art floral

☘️ Le centre de ressource Jardin vous présentera ses activités auprès des écoles de l’arrondissement et le projet du Pavillon Fleuri Le vau



☘️ Pépins production vous propose un atelier de reconnaissance de graines et de plantes aromatiques

☘️ Le Jardin Leroy Sème vous propose un atelier de fabrication attrapes-rêves, des cartes à planter, et vous présente les oiseaux et couvées de leur jardin



☘️ La Direction de la propreté et de l’eau (DPE) vous propose un atelier sur le compostage

☘️ L’association ESPEREM propose un troc de Plantes



☘️ Le Jardin partagé Le 56 animera un stand pour présenter son jardin partagé et proposera des plantes à troquer

☘️ L’Agence d’Écologie Urbaine (AEU) organisera un atelier sur la gestion écologique de l’eau dans le jardin ainsi qu’un troc de plantes

☘️ L’association Veni Verdi présentera ses actions de sensibilisation à la nature dans le 20e, ainsi que ses formations pour adultes, et vous proposera une animation autour du jardinage de saison

Infos pratiques

Samedi 19 mars⏰ de 13h à 18h Cour de la mairie du 20e – 6 Place Gambetta Paris 20e

« Chaud Devant » le spectacle sur le dérèglement climatique

La compagnie Ça s’peut pas vous invite à participer à deux représentations du spectacle « Chaud Devant » qui propose une sensibilisation pour les enfants et à leur famille sur la lutte contre le dérèglement climatique. De manière ludique, les enfants seront amené·e·s à penser global et à agir local et pourront appréhender les actions concrètes afin de les mettre en place dans leur quotidien pour préserver l’environnement et leur santé.

Samedi 19 mars

⏰ 13h30 et 16h

Salle des fêtes de la Mairie du 20e – 6 Place Gambetta Paris 20e

Les expositions pédagogiques en mairie

La biodiversité à Paris

Dans le cadre de « PRÉPARONS LE PRINTEMPS » venez découvrir l’exposition pédagogique « La biodiversité à Paris », constituée d’une série de panneaux explicatifs, dans le hall d’honneur de la mairie du 20e. Elle met en avant les espèces animales et végétales qui font la richesse de la biodiversité parisienne.

Jusqu’au dimanche 20 mars

Hall d’honneur de la mairie du 20e, 6 place Gambetta

Jardiner bio à Paris

Jusqu’au 20 mars, plusieurs panneaux explicatifs affichés dans le hall d’honneur de la mairie du 20e décrivent les aménagements pour faire de Paris une ville biologique ainsi que les différentes techniques favorisant le jardinage biologique.

Jusqu’au dimanche 20 mars

Hall d’honneur de la mairie du 20e, 6 place Gambetta

Les conférences autour de la biodiversité

Les arbres remarquables à Paris

Savez-vous qu’il y a plus de 200 arbres remarquables à Paris ? Un spécimen peut être considéré comme remarquable pour ses dimensions physiques telles que la hauteur ou la circonférence, son âge, ses caractéristiques biologiques exceptionnelles, ainsi que son intérêt historique ou sa beauté pure. Comme les parcs parisiens ne manquent pas de sujets étonnants, partons vers un voyage virtuel avec quelques-uns des plus intéressants dont le cèdre pleureur le plus étrange caché derrière une statue de Claude Debussy, le premier arbre américain cultivé en France et le pistachier à l’origine de la démonstration de la sexualité végétale au XVIIIesiècle !

Dimanche 20 mars

⏰ 10h30

Mairie du 20e – 6 Place Gambetta Paris 20e

⚠️ Sur inscription

La métamorphose de la porte des Lilas

Une découverte de la métamorphose de ce quartier de la Porte des Lilas. Un vaste chantier de rénovation urbaine s’est déroulé dans le nord du 20eavec la couverture de 2 tronçons du boulevard périphérique, la création de nouveaux jardins sur dalle, d’une rue verte, l’application du plan pluie. La réalisation de nouvelles circulations tissent ainsi des liens entre Paris et la banlieue.

Dimanche 20 mars

⏰ 14h30

Mairie du 20e – 6 Place Gambetta Paris 20e

⚠️ Sur inscription

Les balades guidées dans le 20e arrondissement

Cheminement vert dans le 20e arrondissement

L’itinéraire chemine d’un jardin sur dalle à un espace végétalisé recouvrant un réservoir d’eau en passant par un quartier « campagnard ». Nature et agriculture urbaine liées à des initiatives citoyennes s’y côtoient. Samedi 19 mars

⏰ 14h30

⚠️ Sur inscription

Le Jardin Naturel Pierre-Emmanuel

Niché au pied du cimetière du Père-Lachaise depuis 1995, Le Jardin Naturel Pierre-Emmanuel n’est pas comme les autres. Il est planté de végétaux sauvages caractéristiques des différents milieux naturels d’Île-de-France. Il se révèle être un lieu refuge riche de nature sauvage.

Samedi 19 mars

⏰ 14h30

⚠️ Sur inscription

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta Paris 75020

Contact : https://mairie20.paris.fr/pages/preparons-le-printemps-dans-le-20e-20556 https://fb.me/e/2dI2kIkEq

