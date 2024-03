Préparons l’arrivée du printemps au Parc Flaubert de Palaiseau ! Parc Flaubert Palaiseau, samedi 9 mars 2024.

Rejoignez-nous pour une série d'activités éco-responsables au jardin du parc Flaubert de Palaiseau ! Semis, valorisation des déchets, repiquage, taille d'arbres fruitiers, permaculture… 9 mars – 27 avril, les samedis Parc Flaubert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une série d’activités éco-responsables au jardin du parc Flaubert de Palaiseau !

Programme sur 4 matinées:

9 mars : Venez participer à une séance de semis et valoriser vos déchets personnels (n’oubliez pas de les apporter) ! C’est une occasion parfaite pour apprendre à donner une seconde vie à vos déchets tout en contribuant à la beauté et à la diversité de notre jardin.

23 mars : Nous repiquerons et protègerons les premiers semis tout en donnant une taille bien méritée aux arbres fruitiers. Venez découvrir les techniques pour entretenir et favoriser la croissance de ces précieux arbres !

6 avril : Comment associer culture et plantation ? Rejoignez-nous pour explorer les meilleures pratiques pour cultiver de manière durable et harmonieuse. Apprenez à créer un jardin où les plantes s’entraident et prospèrent ensemble.

27 avril : Participez à une séance sur la permaculture et découvrez comment créer des nids de semis pour favoriser la croissance des plantes de manière naturelle et respectueuse de l’environnement.

Ces activités sont ouvertes à tous, que vous soyez débutant ou expert en jardinage. Venez nombreux pour apprendre, partager et contribuer à la préservation de notre environnement !

Plus d’infos via: https://haie-magique.org/sites/parc-gustave-flaubert/

Parc Flaubert 3 rue gustave flaubert palaiseau Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France

nature transition