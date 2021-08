Bègles Mairie de Bègles Bègles, Gironde Préparez votre rentrée avec le conseiller mobilité TBM Mairie de Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Mairie de Bègles, le lundi 23 août à 15:30

Abonnement ? Conseils en déplacement adaptés à votre situation et à vos besoins ? Sur le stand il sera possible entre autre de : – Créer son abonnement, – Obtenir des renseignement personnalisé tel que son trajet, – Connaîre tous les outils mis à disposition pour faciliter les déplacements : plan dynamique, APPTBM, – Connaître la station V3 la plus proche du domicile. Rdv lundi 23 août de 15 h 30 à 18 h 30 dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

Entrée libre

