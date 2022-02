Préparez vos lectures d’été ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Préparez vos lectures d’été ! Médiathèque le Passe Muraille, 2 juillet 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Préparez vos lectures d’été !

Médiathèque le Passe Muraille, le samedi 2 juillet à 10:30

Dans un transat ou un hamac vous aurez sûrement besoin de bonnes lectures pour l’été. Les bibliothécaires partagent leurs coups de cœur à mettre dans votre sac à dos ! (papier, numériques ou audio) Le + : atelier numérique pour ceux qui ont besoin d’aide pour télécharger des livres numérique sur leur liseuse

Gratuit, réservations conseillées

Besoin d’idées lecture à déguster dans un transat pendant les vacances d’été ? Les bibliothécaires partagent leurs coups de cœur à mettre dans votre sac à dos ! (papier, numérique ou audio) Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T10:30:00 2022-07-02T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

Préparez vos lectures d’été ! Médiathèque le Passe Muraille 2022-07-02 was last modified: by Préparez vos lectures d’été ! Médiathèque le Passe Muraille Médiathèque le Passe Muraille 2 juillet 2022 Médiathèque Le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique