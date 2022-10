Préparez Noël en famille Beblenheim Beblenheim Catégories d’évènement: Beblenheim

Préparez Noël en famille

Beblenheim, 3 décembre 2022

Haut-Rhin Beblenheim La Cave de Beblenheim vous propose un atelier parent-enfant pour préparer Noël en famille. Während Ihre Kinder eifrig dabei sind, die Dekoration Ihres Hauses vorzubereiten, nutzen Sie die Ratschläge unserer Winzer, um die Weine für Ihr Festmahl auszuwählen!

Die Kinder stehen unter der Verantwortung ihrer Eltern. La Cave de Beblenheim vous propose un atelier-enfant pour préparer votre table de Noël : les enfants prépareront la décoration, les parents apprendront à choisir le vin ! +33 3 89 47 90 02 Beblenheim

