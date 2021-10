Préparez Noël avec vos commerçants et artisans Villé, 26 novembre 2021, Villé.

Préparez Noël avec vos commerçants et artisans Villé

2021-11-26 09:00:00 – 2021-12-24 18:00:00

Villé Bas-Rhin

EUR Une confiture de la vallée pour maman,

Une boisson de la micro-brasserie, du distillateur ou du viticulteur pour papa,

De la décoration fabrication Vallée de Villé,

Un sapin des producteurs,

Des produits de la ferme et de nos restaurateurs pour le repas …. On va se régaler.

Pour me faire belle, les coiffeurs et esthéticiennes sont là à deux pas.

Voilà, mes cadeaux sont bouclés pour cette année, rien qu’avec des produits locaux, de qualité et en plus, je sais d’où ils viennent et comment ils sont fabriqués ! Ils assurent les producteurs & commerçants à côté de chez moi ! Cette année à Noël, j’achète local ! Il y a de tout et pour tous : j’aime la Vallée de Villé, je soutiens les artisans et commerçants.

+33 3 88 57 11 69

Villé

dernière mise à jour : 2021-10-21 par