du mardi 15 mars au samedi 19 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Cet atelier vous présente la variété des parcours et les démarches d’orientation vers l’enseignement supérieur, ainsi que la plateforme PARCOURSUP. Conseils, échanges et ressources au programme, pour bien s’informer et bien s’orienter ! **2 séances pour les élèves de 1ère** * Mardi 15 mars de 10h à 11h30, sur place et à distance * Jeudi 17 mars de 10h à 11h30, sur place et à distance **2 séances pour les parents des élèves de 1ère** * Samedi 19 mars de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h , sur place et à distance Cet atelier vous présente la variété des parcours et les démarches d’orientation vers l’enseignement supérieur, ainsi que la plateforme PARCOURSUP. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T11:30:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T11:30:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T13:30:00 2022-03-19T15:00:00

