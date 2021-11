Nantes Maison de l'Habitant Loire-Atlantique, Nantes Préparer les travaux de rénovation énergétique en copropriété Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Préparer les travaux de rénovation énergétique en copropriété Maison de l’Habitant, 7 décembre 2021, Nantes. 2021-12-07

Horaire : 09:00 12:00

Gratuit : oui Sur inscription L’ADIL 44 anime une formation gratuite pour tous les copropriétaires dans le cadre du mouvement des Copros vertes. Objectif : bien préparer les travaux de rénovation énergétique de sa copropriété. Sur inscription par mail en précisant vos nom et prénom, numéro de téléphone et la date de la formation à Nantes : contact@qualitelformation.fr Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de l'Habitant Adresse 12 Rue Président Edouard Herriot Ville Nantes lieuville Maison de l'Habitant Nantes