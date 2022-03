Prépare-toi à postuler ! Atrium Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Prépare-toi à postuler !

le mercredi 6 avril à 14:00

**Stage, job d’été, service civique… prépare-toi à postuler !** Rencontre des professionnels et participe à différents ateliers : * des conseils pour faire ton CV * préparation à un entretien * connais tes droits * donne ton avis Et surtout, viens partager un moment convivial ! **Partenaires :** * Le 4bis * We ker * Le Point accueil emploi **Contact :** 02 99 41 60 78 – [secteur.jeunesse@ville-chantepie.fr](mailto:secteur.jeunesse@ville-chantepie.fr)

Gratuit – à partir de la 3e

Atrium avenue des Méliettes 35135 Chantepie

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T16:00:00

