Plateau d’Hauteville Ain Plateau d’Hauteville En co-organisation avec la FFC, la station des Gets accueillera les Championnats du Monde UCI MTB qui auront lieu du 24 au 28 août 2022.

Afin de préparer les futurs champions, la FFC organise un stage junior à Plateau d’Hauteville. +33 4 74 35 19 52 http://www.hautbugey-agglomeration.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

