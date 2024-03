Préparation Journée Stade Vers L’Emploi – Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey, mercredi 22 mai 2024.

Préparation Journée Stade Vers L’Emploi – Ambérieu en Bugey Vous avez des compétences et des baskets ? Mercredi 22 mai, 16h00 Ambérieu-en-Bugey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T16:00:00+02:00 – 2024-05-22T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-22T16:00:00+02:00 – 2024-05-22T17:30:00+02:00

Vous avez des compétences et des baskets ?

Nous avons un stade et des entreprises qui recrutent !

Venez révéler et booster votre potentiel professionnel en découvrant le rugby le mercredi 29 mai prochain ! Une initiation organisée en ateliers ludiques et adaptés à chacune et chacun, dans une ambiance conviviale.

Pour participer à ce job dating innovant, votre présence à cette information collective préparatoire du 22 mai est indispensable !

REUNION D’INFORMATION PRÉPARATOIRE :

Présentation du concept

Déroulé du programme de la journée (+ horaires et lieu de la rencontre)

Questions / Réponses

Inscriptions des candidats intéressés

Ambérieu-en-Bugey 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/235440 »}]

Job dating 1 jeune 1 solution