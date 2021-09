Paradou Village du Paradou Bouches-du-Rhône, Paradou Préparation et dégustation de soupe au pistou Village du Paradou Paradou Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Village du Paradou, le dimanche 19 septembre à 10:30

La célèbre soupe au pistou fait la part belle aux légumes d’été, aux saveurs méridionales et ensoleillées. Dominique Valadier partagera ses secrets et conseils pour préparer cette recette traditionnelle, partie intégrante du patrimoine culturel immatériel de Provence. Des produits frais, issus de la riche agriculture des Alpilles pour un plat typique de l’art de vivre à la provençal, à déguster en toute convivialité. Dégustation de la soupe au pistou Village du Paradou Place Charloun Rieu Paradou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

