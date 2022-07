Préparation des JO 2024 à Tergnier Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Préparation des JO 2024 à Tergnier Tergnier, 18 juillet 2022, Tergnier. Préparation des JO 2024 à Tergnier

Tergnier Aisne

2022-07-18 – 2022-08-12 Tergnier

Aisne Du 18 juillet au 12 août, l’animation revient au coeur des quartiers ! Jeux, sports, défis, spectacles, soirées festives, tout un programme d’activités vous attendent du lundi au jeudi de 15h à 18h et le

vendredi de 15h à 23h. Retrouvez les animateurs :

– du 18 au 22 juillet : rue du pommelotier

– du 25 au 29 juillet à Quessy-Centre : place Paul Caille

– du 1er au 5 août à Fargniers : place de l’hérondelle

– du 8 au 12 août dans le quartier Roosevelt : boulevard Roosevelt Informations au 03 23 57 27 11 Du 18 juillet au 12 août, l’animation revient au coeur des quartiers ! Jeux, sports, défis, spectacles, soirées festives, tout un programme d’activités vous attendent du lundi au jeudi de 15h à 18h et le

vendredi de 15h à 23h. Retrouvez les animateurs :

– du 18 au 22 juillet : rue du pommelotier

– du 25 au 29 juillet à Quessy-Centre : place Paul Caille

– du 1er au 5 août à Fargniers : place de l’hérondelle

– du 8 au 12 août dans le quartier Roosevelt : boulevard Roosevelt Informations au 03 23 57 27 11 +33 3 23 57 27 11 Du 18 juillet au 12 août, l’animation revient au coeur des quartiers ! Jeux, sports, défis, spectacles, soirées festives, tout un programme d’activités vous attendent du lundi au jeudi de 15h à 18h et le

vendredi de 15h à 23h. Retrouvez les animateurs :

– du 18 au 22 juillet : rue du pommelotier

– du 25 au 29 juillet à Quessy-Centre : place Paul Caille

– du 1er au 5 août à Fargniers : place de l’hérondelle

– du 8 au 12 août dans le quartier Roosevelt : boulevard Roosevelt Informations au 03 23 57 27 11 quarties_ete_Ville de Tergnier

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Tergnier Adresse Tergnier Aisne Ville Tergnier lieuville Tergnier Departement Aisne

Tergnier Tergnier Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tergnier/

Préparation des JO 2024 à Tergnier Tergnier 2022-07-18 was last modified: by Préparation des JO 2024 à Tergnier Tergnier Tergnier 18 juillet 2022 Tergnier, Aisne

Tergnier Aisne