Il suffit de s’inscrire à une des séances de préparation proposées par la paroisse pour découvrir les beautés de ce sacrement et répondre à vos questions concrètes sur l’organisation. _La prochaine réunion de préparation aura lieu le samedi 19 mars de 10h à 12h30 dans l’église, autour du baptistère._ Les parrain et marraine sont cordialement invités à cette préparation. Si vous pouvez faire garder l’enfant, il est préférable de le laisser à la maison le temps de la préparation. Après avoir convenu, avec les prêtres de la paroisse, d’une date de baptême pour votre enfant (un dimanche), il vous faudra réunir certaines pièces administratives pour que l’église puisse remplir les registres paroissiaux. [https://www.ndbn.fr/2022/01/preparation-bapteme-enfants/](https://www.ndbn.fr/2022/01/preparation-bapteme-enfants/)

Contacter l’ Accueil de la paroisse : accueil@ndbn.fr ou 01 42 33 65 74 _ Formulaire d’inscription https://www.ndbn.fr/wp-content/uploads/2021/09/formulaire.bapte%CC%82me-1.pdf

Les prêtres et l’équipe de préparation aux baptêmes des enfants de la paroisse sont heureux de vous accueillir pour préparer ce sacrement. Notre-Dame de Bonne Nouvelle 25 rue de la Lune, 75002 Paris Paris Paris

