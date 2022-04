Préparation à l’allaitement, au post-partum et à la parentalité Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Préparation à l’allaitement, au post-partum et à la parentalité Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac, 11 mai 2022, Mérignac. Préparation à l’allaitement, au post-partum et à la parentalité

Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac, le mercredi 11 mai à 10:00

Nathalie Hendleman, animatrice des préparations à l’allaitement, au post-partum et à la parentalité, est passionnée par tous les aspects de la périnatalité. Avec son parcours de doula, sage-femme (en Angleterre), formatrice et consultante en lactation, ainsi que son expérience à l’international, elle pose un regard nouveau sur les différents aspects de la périnatalité, en passant par le coeur, avec bienveillance et non-jugement. Cet atelier sera sur le post-partum. Sur inscription au 05 56 99 55 33 ou par email à [[contact@artsetloisirsarlac.fr](mailto:contact@artsetloisirsarlac.fr)](mailto:contact@artsetloisirsarlac.fr) Tarif : 2 € pour les adhérents, 5 € pour les non-adhérents.

Sur inscription

Nathalie Hendleman, animatrice des préparations à l’allaitement, au post-partum et à la parentalité vous donne rendez-vous le mercredi 11 mai à 10h au Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac. Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Centre social et culturel Arts et loisirs d'Arlac Adresse avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Centre social et culturel Arts et loisirs d'Arlac Mérignac Departement Gironde

Centre social et culturel Arts et loisirs d'Arlac Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Préparation à l’allaitement, au post-partum et à la parentalité Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac 2022-05-11 was last modified: by Préparation à l’allaitement, au post-partum et à la parentalité Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac Centre social et culturel Arts et loisirs d'Arlac 11 mai 2022 Centre social et culturel Arts et loisirs d'Arlac Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde