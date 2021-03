PRÉPARATION A LA QUINZAINE DES JOBS D’ÉTÉ, 17 mars 2021-17 mars 2021, Montpellier.

PRÉPARATION A LA QUINZAINE DES JOBS D’ÉTÉ 2021-03-17 10:00:00 – 2021-03-17 17:00:00

Montpellier 34090

Les mercredis 17 et 24 mars 2021, le Département invite les jeunes de plus de 17 ans au Domaine du Département PierresVives à Montpellier.

Comment mettre en valeur son profil ?

Lors de cette 6ème édition de ces journées « Jobs d’été », les jeunes participeront à des ateliers CV et lettre de motivation ainsi qu’à des simulations aux entretiens d’embauche. Objectifs : avoir la bonne posture, utiliser les bons mots, se présenter de façon dynamique…

Avec ces conseils, le job d’été, c’est gagné !

Où trouver du travail ?

Les animateurs de l’Espace Jeunes Citoyens donneront aux jeunes des pistes pour trouver un travail.

Les participants pourront aussi s’inscrire en avant-première aux entretiens proposés dans le cadre de la quinzaine des jobs d’été du 29 mars au 9 avril. Durant cette quinzaine le CRIJ Occitanie organise des job dating avec les employeurs qui recrutent.

Une chance de plus de trouver un boulot sympa !

Informations pratiques : Les rencontres ont lieu à l’Espace Jeunes citoyens de PierresVives entre 10h et 17h.

Domaine du Département PierresVives – 907 avenue du professeur Blayac – 34080 Montpellier – Plus d’informations : 04 67 67 30 86

L’entrée est libre et gratuite pour les jeunes à partir de 17 ans.

Il est aussi possible de participer en ligne sur le site du CRIJ Occitanie : crij.org

En partenariat avec le CRIJ Occitanie et Profession Sport Loisirs 34

+33 4 67 67 36 00

Les mercredis 17 et 24 mars 2021, le Département invite les jeunes de plus de 17 ans au Domaine du Département PierresVives à Montpellier.

Comment mettre en valeur son profil ?

Lors de cette 6ème édition de ces journées « Jobs d’été », les jeunes participeront à des ateliers CV et lettre de motivation ainsi qu’à des simulations aux entretiens d’embauche. Objectifs : avoir la bonne posture, utiliser les bons mots, se présenter de façon dynamique…

Avec ces conseils, le job d’été, c’est gagné !

Où trouver du travail ?

Les animateurs de l’Espace Jeunes Citoyens donneront aux jeunes des pistes pour trouver un travail.

Les participants pourront aussi s’inscrire en avant-première aux entretiens proposés dans le cadre de la quinzaine des jobs d’été du 29 mars au 9 avril. Durant cette quinzaine le CRIJ Occitanie organise des job dating avec les employeurs qui recrutent.

Une chance de plus de trouver un boulot sympa !

Informations pratiques : Les rencontres ont lieu à l’Espace Jeunes citoyens de PierresVives entre 10h et 17h.

Domaine du Département PierresVives – 907 avenue du professeur Blayac – 34080 Montpellier – Plus d’informations : 04 67 67 30 86

L’entrée est libre et gratuite pour les jeunes à partir de 17 ans.

Il est aussi possible de participer en ligne sur le site du CRIJ Occitanie : crij.org

En partenariat avec le CRIJ Occitanie et Profession Sport Loisirs 34