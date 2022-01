Prépa-Flash métiers du prendre soin 2022 nancy, 21 février 2022, Nancy.

du lundi 21 février au vendredi 4 mars à nancy

### Ce nouveau programme de coaching « Prépa-Flash » s’adresse à tous les demandeurs d’emploi intéressés par les métiers de l’aide à la personne* sur Nancy et son agglomération. **Un programme de préparation au retour à l’emploi taillé sur mesure :** Puisqu’il n’est pas facile de changer de vie, et que les métiers du prendre soin ont leurs exigences et spécificités, Tous Tes Possibles permet de s’y préparer en mettant à disposition un ensemble d’outils essentiels à la réussite des candidats, sous les objectifs suivants : → **1 semaine de remobilisation individuelle et collective + 1 semaine d’immersion en milieu professionnel !** Au programme : * Évaluer votre projet professionnel et voir comment le connecter aux métiers du “prendre soin” (aides à domicile, auxiliaire de vie, aide-soignants, etc.) * Être informés et formés sur les risques physiques et mentaux de ces métiers et connaître les bonnes astuces pour s’en préserver * Découvrir le métier “en vrai”: ateliers techniques, mise en relation avec les employeurs du secteur, essai d’une semaine en entreprise.

Sur inscription jusqu’au 3 février, gratuit

L’association Tous Tes Possibles lance une nouvelle promotion de préparation au retour à l’emploi dédiée aux métiers du soin.

