Tu souhaites te préparer au brevet ? Tu aimerais réviser tout en profitant de tes vacances ? Alors ce séjour est fait pour toi ! Durant toute la semaine, tes matinées seront réservées aux révisions des matières principales vues lors de l’examen : français, sciences et histoire. Toutes nos séances de révisions seront encadrées et animées par des professeurs titularisés qui t’accompagneront durant tout ton séjour. Tu pourras bénéficier d’heures individualisées en fin de journée afin de reprendre les éléments non compris ou approfondir certains points. Tu seras également coaché par nos professeurs pour apprendre les techniques des épreuves orales et ainsi t’entraîner ! Ta semaine sera également guidée aux rythmes des amusements : tous les après-midis seront réservés à la détente et aux grands jeux ! Ton équipe d’animation te promet de belles soirées animées et des activités variées afin de faire cette semaine un séjour de révisions exceptionnelles.

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale. CENTRE D'ACCUEIL ET DE VACANCES DE HOUPPACH rue de la Chapelle 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

