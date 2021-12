PREPA APPRENTISSAGE MÉTIERS DU BÂTIMENT, DE L’INDUSTRIE OU DES ESPACES VERTS AVEC LES COMPAGNONS DU DEVOIR Mission Locale, 23 décembre 2021, Roubaix.

Mission Locale, le jeudi 23 décembre à 14:00

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France : PREPA APPRENTISSAGE MÉTIERS DU BÂTIMENT, DE L’INDUSTRIE OU DES ESPACES VERTS AVEC LES COMPAGNONS DU DEVOIR Tu as envie de faire un métier qui te passionne ? Tu souhaites te former autrement grâce à une formation théorique mais surtout de la pratique ? Tu souhaites en savoir plus sur l’apprentissage (contrat, rémunération, rythme…) ? Tu es motivé(e) ? La prépa apprentissage est faite pour toi ! Un accompagnement personnalisé et un parcours sur mesure qui s’adaptent à ton profil et à ton projet : Avec ton/ta référent(e) :Tu feras le point sur tes envies et tes projets ; Tu découvriras une quarantaine de métiers artisanaux avec les Compagnons du Devoir et les partenaires du dispositif. L’objectif est de faire des immersions pendant au moins 5 jours réparties sur 6 mois maximum sur nos différents métiers présents à Villeneuve d’Ascq ou Wasquehal : Menuisier, Jardinier Paysagiste, Couvreur, Maçon, Carreleur, Electrotechnicien, Chaudronnier, Métallier, Plombier-chauffagiste et Charpentier Tu seras accompagné(e) pour ton inscription et tes demandes d’aides (bourses, transports, logement, etc.) ; Tu commences ta formation et obtiens un diplôme pour exercer le métier que tu as choisi la prépa apprentissage est destinée à des jeunes de 16 à 30 ans, avec un niveau inférieur à BAC+2, ayant un justificatif de domicile et l’autorisation de travailler sur le territoire français. Un entretien est prévu au démarrage et à la fin pour t’accompagner sur tes stages et l’objectif est de te faire découvrir les métiers et formations possibles en alternance.

Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



