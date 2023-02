PREOCCUPATIONS SITE DE L’ENTREPOT, 20 février 2023, ARLON.

PREOCCUPATIONS SITE DE L’ENTREPOT. Un spectacle à la date du 2023-02-20 à 20:00 (2023-02-20 au ). Tarif : 16.7 à 16.7 euros.

Les canadiens Preoccupations reviennent au monde du post-punk et post-pandémique avec Arrangements. Leur 4ème album studio les trouve en train de restaurer leurs racines avec leurs sons singuliers, entraînés par la guitare, dissonants mais anthémiques qui leur ont valu une renommée internationale depuis leurs débuts dans leur sous-sol. Pour les amateurs de Bowie, Branca, Spacemen 3 et MBV, de punk progressif, de jangle rock et de goth mutilé. Arrangements voit Preoccupations habiter enfin et avec confiance la dystopie qu’ils ont soigneusement créée depuis leur genèse musicale. Ils sont dans une pièce avec des fenêtres scellées, à l’exception d’une minuscule pointe de lumière rayonnant de l’autre monde sur le mur du fond, à l’envers et floue, elle est suffisamment reconnaissable pour vous remplir d’une chaleureuse familiarité et d’une nostalgie d’origines inconnues

SITE DE L’ENTREPOT ARLON Rue Zénobe Gramme 2 6700

