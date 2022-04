PRENONS UN BOL D’HERBES Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

2022-04-07 13:30:00 – 2022-04-07 17:00:00

Neufchâteau Vosges Neufchâteau 12 EUR Au détour des chemins, découvrez les plantes sauvages comestibles avec Blandine Catteau. Récoltez ce dont vous aurez besoin pour élaborer des recettes aux saveurs du sous-bois. Plusieurs thèmes sont proposés : “En route pour l’ail des ours”, “Au coin du bois”, et “Au détour du chemin” Réservations obligatoires auprès de la Maison de la Culture et des Loisirs +33 9 52 59 37 50 http://www.bleuetsauvage.fr/ ©OTOV

