Nantes Le Lieu Unique - (salon de lecture) Loire-Atlantique, Nantes Prenons l’apéritif avec Clémentine Mélois Le Lieu Unique – (salon de lecture) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Prenons l’apéritif avec Clémentine Mélois Le Lieu Unique – (salon de lecture), 21 janvier 2022, Nantes. Prenons l’apéritif avec Clémentine Mélois

Le Lieu Unique – (salon de lecture), le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Lecture/rencontre avec Clémentine Mélois animé par Henri Landré de la radio Jet FM Clémentine Mélois est plasticienne, écrivaine et membre de l’Oulipo. Elle est l’autrice de recueils et d’essais et publie également des livres pour enfants. Son travail mêle culture pop et références classiques dans un jeu sur le détournement, le langage, l’imprimé et l’esthétique de la réception. Très active sur les réseaux, nous vous conseillons de suivre sa page Facebook où elle publie régulièrement ses détournements : [[https://www.facebook.com/Clementine.Melois](https://www.facebook.com/Clementine.Melois)](https://www.facebook.com/Clementine.Melois) Lecture / Rencontre avec Clémentine Mélois : écrivaine, plasticienne et membre de l’Oulipo. Le Lieu Unique – (salon de lecture) 2 rue de la Biscuiterie 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Lieu Unique - (salon de lecture) Adresse 2 rue de la Biscuiterie 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Le Lieu Unique - (salon de lecture) Nantes