Prenons en d’la graine!, 14 mars 2021-14 mars 2021, Marcillé-Raoul.

Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine Marcillé-Raoul

Journée dédiée au troc de graines et de plantes vivaces.

Le principe est simple, si vous avez des graines ou des plantes à partager, ramenez-en, et si non, venez quand même !

N’hésitez pas à venir avec vos contenants pour ramener vos graines chez vous.

Par ailleurs, si vous vous sentez d’humeur pâtissière n’hésitez pas à venir grossir les rangs des sucreries.

Enfin, un espace dédié à la découverte de l’association sera aussi à votre disposition, histoire de causer de vie associative et des objectifs de la Clef à plus ou moins long terme.

Contactez-nous pour prévenir de votre présence, afin que l’on puisse adapter l’espace en fonction du nombres de personnes attendues et des mesures sanitaires en vigueurs.

la-clef@zaclys.net +33 7 64 84 69 62

