_Dans les années 1980, Mathieu, 17 ans, est le seul rescapé d’un tueur en série qui défraye la chronique. Blessé, traumatisé, il essaie de reprendre pied dans la vie de sa famille et de son village. Malgré la bienveillance des uns et des autres, le quotidien de Mathieu ne retrouve pas la douceur d’avant. Grâce à une incroyable mémoire photographique et l’aide d’un policier intuitif, l’adolescent va réussir à réaliser le portrait-robot de l’agresseur, ce qui va mener à son arrestation. . En partenariat avec l’ambassade de Suisse dans le cadre du cycle du film francophone._ De Lionel Baier (Suisse, fiction, 60′, 2018). Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

