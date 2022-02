PRENNEZ PART À DES ACTIVITÉS SUR LE COMPOSTAGE ET LES SOLS Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2022, Paris.

du dimanche 27 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

La présence de l’Union Européenne vise à sensibiliser le public aux politiques mises en œuvre afin d’assurer une alimentation saine et sûre à tous les citoyens et un revenu décent à tous les agriculteurs. Parmi les animations envisagées sur le stand, les visiteurs du Salon auront la possibilité de découvrir des pratiques sur le compostage, sur la biodiversité et l’impact de l’empreinte écologique de notre alimentation. Des représentants d’associations et acteurs de l’économie sociale et solidaire se sont rassemblés pour organiser des ateliers de sensibilisation à des problématiques telles que le zéro déchet, le gaspillage alimentaire, la gestion d’emballages lors des courses alimentaires, la faune du sol et autres. Pendant ces ateliers, le public sera introduit à des éléments théoriques mais découvrira aussi des solutions concrètes aux défis qui seront présentés. Entre autre, le public sera invité à analyser un (faux) ver géant et un lombricomposteur, et plein d’autres surprises encore. Venez visiter notre stand, on vous attend!

Venez découvrir des techniques de compostage et zéro-déchets et apprendre sur la biodiversité! Prennez part à nos activités avec un lombricomposteur, un ver géant et plein d’autres surprises.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T10:30:00 2022-02-27T11:30:00;2022-02-27T13:00:00 2022-02-27T14:00:00;2022-02-28T10:30:00 2022-02-28T11:30:00;2022-02-28T13:00:00 2022-02-28T14:00:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T11:30:00;2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T14:00:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T11:30:00;2022-03-05T13:00:00 2022-03-05T14:00:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T11:30:00;2022-03-06T13:00:00 2022-03-06T14:00:00