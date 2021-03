Ambérieu-en-Bugey LAB01 Ain, Ambérieu-en-Bugey Prenez RDV ! LAB01 Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Prenez RDV ! LAB01, 11 janvier 2021-11 janvier 2021, Ambérieu-en-Bugey. Prenez RDV !

du lundi 11 janvier au mercredi 30 juin à LAB01

Le lab vous ouvre ses portes sur rendez-vous ! N’hésitez pas, envoyez nous juste un petit e-mail. Ainsi nous pouvons gérer la jauge par avance et assurer le respect des règles sanitaire

Envie de découvrir les équipements numériques, le cowork ou la salle de réunion ? Un rdv avec un adhérent sur Ambérieu ? Un besoin professionnel ? LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Lieu LAB01 Adresse 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ville Ambérieu-en-Bugey