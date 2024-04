Prenez Place Marseille 4e Arrondissement, dimanche 14 avril 2024.

La deuxième édition de la manifestation Prenez Place se tiendra le dimanche 14 avril de 10h à 18h sur la place Sébastopol (4ᵉ).

Vous avez été nombreuses et nombreux à participer à la première édition de l’événement Prenez Place le 18 juin 2023.



Pour cette seconde édition, prenons de l’avance sur les Jeux Olympiques et retrouvons-nous à nouveau sur la place Sébastopol de 10h à 18h le dimanche 14 avril pour une journée festive sur le thème du sport !



Cette journée sera aussi l’occasion de vous renseigner sur l’avancée du projet de réaménagement de la place Sébastopol, son calendrier, et l’installation des aménagements transitoires à la rentrée 2024.



Le programme de la journée du 14 avril :



L’espace entièrement rendu aux piétons et aux modes de transports doux, permettra à petits et grands, de profiter librement des nombreuses animations :



• Le village sport pour découvrir, apprendre, se défouler



Basket

structure gonflable puissance 4 et panneau gonflable

animation basket santé

animation basket fauteuil



Jeu d’échecs

animation d’ateliers de découverte et d’initiation

atelier avec un échiquier géant



Tir à l’arc soft

initiation par des ateliers de découverte



Double dutch

démonstration et découverte par apprentissage



Rugby

structure gonflable

animations autour de séances découvertes



Sports de danse urbaine

initiations de breaking

2 démonstrations de breaking : 11h et 15h

DJ pour orchestrer



Sports de glisse

animations de roller, trottinette, skate, BMX et draisienne

Prêt de matériel avec moniteurs



Programme sous réserve de modifications



• Le village détente et gourmandises pour se restaurer auprès des commerçants de la place et des food trucks, se détendre et profiter du soleil sur les transats.



• Le village Mairie pour tout connaître de l’avancée du projet de réaménagement de la place Sébastopol et se renseigner sur les aménagements transitoires.



► Retrouvez les contraintes de circulation et de stationnement sur Marseille.fr .

Place Sébstopol

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

