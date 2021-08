Prenez le large avec une croisière commentée ! Ponton des Deux Tours, 18 septembre 2021, Libourne.

Prenez le large avec une croisière commentée !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ponton des Deux Tours

### L’imprenable vue sur la confluence invite à une balade en bateau ! Embarquez pour une promenade de 2h et une belle découverte de la rivière, savourez l’instant présent en famille ou entre amis… Chaque croisière est commentée par un guide conférencier : la faune et la flore de la Dordogne (Réserve mondiale de biosphère labellisée par l’UNESCO), le mascaret et le patrimoine Libournais n’auront plus de secret pour vous. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer le mascaret, ce phénomène naturel rare et spectaculaire !

18€. 15€ : 6-18 ans / habitants de La Cali / groupe de 10 personnes / personne en situation de handicap (accès fauteuil roulant manuel) et son accompagnant. Gratuit : 0-5 ans. 49€ forfait famille 2 adultes + 2 enfants de 6-18 ans. Réservation obligatoire.

Ponton des Deux Tours 16 quai Souchet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00