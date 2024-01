Prenez le large à la Grange aux Dîmes ! Place Albert Lemarignier Ouistreham, samedi 10 février 2024.

Prenez le large à la Grange aux Dîmes ! Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Vendredi

Une grande exposition pour découvrir en famille le monde de la mer autrement !

Prenez les commandes de modèles réduits à voile ou à moteur, plongez dans une expérience immersive en réalité virtuelle, ou admirez le travail réalisé par des modélistes chevronnés pour reproduire dans leurs moindres détails les navires historiques (collections privées et du Musée National de la Marine).

Avec une exposition de maquettes en statique sur plus de 200m², initiations tous public à la navigation radiocommandée à voile et à moteur sur un bassin en intérieur, démonstrations, et zone dédiée à la navigation virtuelle avec écran géant et casques de réalité virtuelle.

Les 10, 11, 14, 17 et 18 février 2024 à la Grange aux Dîmes de 10h à 18h

Gratuit, tous publics

Avec la participation de : Club de Modélisme Naval d’Hermanville-sur-MerAssociation Bateaux de Normandie (maquettes du Musée National de la Marine)La Société des Régates de Caen-Ouistreham (SRCO) (voile radiocommandée)Le club Séquence Évasion de Bayeux (voile radiocommandée)



Place Albert Lemarignier Grange aux Dimes

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



