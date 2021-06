Aincourt L'Escampette Aincourt, Val-d'Oise Prenez la poudre d’escampette ! L’Escampette Aincourt Catégories d’évènement: Aincourt

Val-d'Oise

Prenez la poudre d'escampette ! L'Escampette, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aincourt.

L’Escampette, le samedi 3 juillet à 14:00

### Prenez la poudre d’escampette ! **Visite musicale dans un tiers-lieu naissant** Nous vous proposerons un échange sous forme de quizz pour vous faire découvrir notre projet d’écolieu et de tiers-lieu. Deux musiciens nous accompagneront tout l’après-midi de leurs notes irlandaises, médiévales ou électro.

la visite est gratuite – pas de limite de places (4000 m2) – respect des gestes barrière

L'Escampette 22 rue de la Bucaille 95510 Aincourt

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T19:00:00

