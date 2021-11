Albi Kiosque Jardin National Albi, Tarn Prenez la pose avec le Père Noël ! Kiosque Jardin National Albi Catégories d’évènement: Albi

**Le Père Noël est un homme très occupé durant la période des fêtes. Mais il a bien prévu son passage à Albi pour prendre la pose, avec les petits comme les grands, lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville.** Les 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre de 13h30 et jusqu’à 18h30 sur le kiosque du jardin national. A venir rencontré sous le kiosque à musique Kiosque Jardin National Jardin National, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T13:30:00 2021-12-11T18:30:00;2021-12-12T13:30:00 2021-12-12T18:30:00;2021-12-15T13:30:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-18T13:30:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-19T13:30:00 2021-12-19T18:30:00;2021-12-20T13:30:00 2021-12-20T18:30:00;2021-12-21T13:30:00 2021-12-21T18:30:00;2021-12-22T13:30:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-23T13:30:00 2021-12-23T18:30:00;2021-12-24T13:30:00 2021-12-24T18:30:00

