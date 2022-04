PRENEZ LA PAROLE POUR RÉUSSIR VOS ENTRETIENS PÔLE ASSOCIATIF 38 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

PRENEZ LA PAROLE POUR RÉUSSIR VOS ENTRETIENS PÔLE ASSOCIATIF 38, 23 mai 2022, Nantes. PRENEZ LA PAROLE POUR RÉUSSIR VOS ENTRETIENS

du lundi 23 mai au vendredi 27 mai à PÔLE ASSOCIATIF 38

12 stagiaires 5 jours de 09h30 à 12h30 et de 14h à 16h Contactez-nous pour toutes les questions que vous vous posez !

Gratuit

5 jours pour s’entrainer aux entretiens pros et à la prise de parole dans une une ambiance décontractée et constructive ! PÔLE ASSOCIATIF 38 38 RUE DU BREIL – NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-23T09:30:00 2022-05-23T16:00:00;2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T16:00:00;2022-05-25T09:30:00 2022-05-25T16:00:00;2022-05-26T09:30:00 2022-05-26T16:00:00;2022-05-27T09:30:00 2022-05-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu PÔLE ASSOCIATIF 38 Adresse 38 RUE DU BREIL - NANTES Ville Nantes lieuville PÔLE ASSOCIATIF 38 Nantes Departement Loire-Atlantique

PÔLE ASSOCIATIF 38 Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

PRENEZ LA PAROLE POUR RÉUSSIR VOS ENTRETIENS PÔLE ASSOCIATIF 38 2022-05-23 was last modified: by PRENEZ LA PAROLE POUR RÉUSSIR VOS ENTRETIENS PÔLE ASSOCIATIF 38 PÔLE ASSOCIATIF 38 23 mai 2022 Nantes Pôle associatif 38 Nantes

Nantes Loire-Atlantique