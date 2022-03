PRENEZ GARDE À SON PETIT COUTEAU Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

PRENEZ GARDE À SON PETIT COUTEAU
THEATRE SORANO
35 Allées Jules Guesde
Toulouse
2022-05-31
8 EUR

Une intrigue sulfureuse dont se serait régalé Musset s'il s'était abonné aux plateformes de streaming. Un humour cinglant qui réjouira le spectateur, mais fera trembler l'électeur. Un monde désespérant, mais, peut-être aussi, prêt à se fissurer de l'intérieur, pour peu qu'on y porte l'espoir, et son petit couteau.

En transposant Lorenzaccio d'Alfred de Musset, la compagnie L'Heure Avant l'Aube (rejointe par d'anciens Chiens de Navarre) nous invite à plonger dans les milieux du pouvoir, mais aussi dans notre part sombre et pulsionnelle.

