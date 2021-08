Saint-Pierre Centre nautique Saint-Pierre « Prenez de la hauteur sur la rivière d’Abord” Centre nautique Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

« Prenez de la hauteur sur la rivière d’Abord” Centre nautique, 19 septembre 2021, Saint-Pierre. « Prenez de la hauteur sur la rivière d’Abord”

le dimanche 19 septembre à Centre nautique

La visite sera réservée prioritairement aux publics à mobilité réduite qui ne peuvent pas avoir accès aux rives de la rivière d’Abord. Les personnes pourront voir le site grâce à un drone qui décollera devant eux. Ils bénéficieront aussi des commentaires d’un guide conférencier.

Places limitées

Visite insolite créée par Saint-Pierre Patrimoine et le service drone de la ville avec un guide conférnecier. Prioritairement pour les personnes à mobilité réduite. Centre nautique Parking centre nautique de Terre Sainte Saint-Pierre La Ravine Blanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T09:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

