du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Héliport de la communauté d’agglomération du Grand Longwy 50€ par personne. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Longwy.

Découvrez le Pays de Longwy de manière insolite avec des baptêmes de l’air en hélicoptère. Héliport de la communauté d’agglomération du Grand Longwy Rue du Prieuré, 54810 Longlaville Longlaville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T19:00:00

