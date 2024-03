Prends-toi au jeux ! 24 étapes en 2024 Aubigny-sur-Nère, samedi 6 avril 2024.

En attendant le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville d’Aubigny-sur-Nère et ses partenaires vous invitent à découvrir et pratiquer plusieurs disciplines olympiques et paralympiques !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Complexe sportif et salle des fêtes

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Prends-toi au jeux ! 24 étapes en 2024 Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2024-03-22 par OT SAULDRE ET SOLOGNE