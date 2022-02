Prends ta planètes en main Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Prends ta planètes en main Merville-Franceville-Plage, 15 mai 2022, Merville-Franceville-Plage. Prends ta planètes en main rue Flet de Graye Pôle Jeunesse Merville-Franceville-Plage

2022-05-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00 rue Flet de Graye Pôle Jeunesse

Merville-Franceville-Plage Calvados Merville-Franceville-Plage Le temps d'une journée, venez découvrir comment prendre notre planète en mains à travers diverses activités tels que des ateliers d'éco-citoyenneté, du bricolage ou encore des animations musicales ou des jeux organisés par NCPA ! +33 2 31 28 39 97

