Prends soin d’ta mer La Ciotat, 25 juin 2021-25 juin 2021, La Ciotat.

Prends soin d’ta mer 2021-06-25 09:45:00 09:45:00 – 2021-06-25 12:00:00 12:00:00

La Ciotat 13600

Dans le cadre du projet Prends soin d’ta mer mené par l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale avec les jeunes de l’Institut Médico-Educatif (IME) La Pépinière de La Ciotat, un ramassage de déchets est organisé sur les plages du Mugel le vendredi 25 juin 2021 de 9h45 à 12h00 en partenariat avec la navigatrice Cécile Poujol et la team Mugel Nikel de l’Atelier Bleu.

Depuis trois années consécutives, l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale mène le projet Prends soin d’ta mer à destination des jeunes du territoire visant à les former à la problématique des déchets plastiques retrouvés en mer et sur les plages. 15 jeunes ciotadens du centre social de l’Abeille sont impliqués dans ce projet depuis 2018. Cette année, un nouveau groupe de 30 jeunes de 16 à 20 ans ont intégré le projet. Pour concrétiser leur travail de cette première année, ils ont choisi d’organiser un ramassage de déchets sur les plages du

Mugel puis de présenter leur action.

Le ramassage s’effectuera sur les plages du Mugel, à La Ciotat, le vendredi 25 juin 2021, à partir de 09h45. Les participants pourront ensuite participer au tri et à la caractérisation des déchets. A 11h30, un point presse est prévu en présence d’un élu de La Ciotat, du président de l’Atelier Bleu – CPIE, de la navigatrice Cécile Poujol, de représentants de la team Mugel Nikel et des jeunes éco ambassadeurs de l’IME. Ce sera l’occasion pour les jeunes de

présenter le résultat de leur travail sur le verre poli, à savoir l’édition de gourdes en inox floquée avec leur slogan le verre c’est pas la couleur de la mer ! et d’échanger avec Cécile Poujol sur la pollution marine dans tous les océans du monde.

atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr +33 4 42 08 07 67 http://www.atelierbleu.fr/

