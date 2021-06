Prends soin d’ta mer La Ciotat, 9 juin 2021-9 juin 2021, La Ciotat.

Prends soin d’ta mer 2021-06-09 09:45:00 09:45:00 – 2021-06-09 12:00:00 12:00:00 Centre Social de l’Abeille 6 avenue de l’Abeille

La Ciotat 13600

Dans le cadre du projet Prends soin d’ta mer mené par l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale avec les jeunes du centre social de l’abeille, un ramassage de déchets est organisé dans le quartier de l’abeille le mercredi 9 juin 2021 de 9h45 à 12h00 pour célébrer la journée mondiale des océans.

Depuis trois années consécutives, l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale mène le projet Prends soin d’ta mer à destination des jeunes du territoire visant à les former à la problématique des déchets plastiques retrouvés en mer et sur les plages. 15 jeunes ciotadens du centre social de l’Abeille sont impliqués dans ce projet depuis 2018. Cette année, pour concrétiser leur travail, ils ont choisi d’organiser un ramassage de déchets dans leur quartier pour sensibiliser leurs familles à la pollution marine et présenter leur vidéo clip de

sensibilisation réalisé cette année.

Le ramassage s’effectuera à partir du centre social de l’abeille, à La Ciotat, le mercredi 9 juin 2021, à partir de 09h45. Les participants pourront ensuite participer au tri et à la caractérisation des déchets. A 11h15 le clip des enfants sera projeté au centre social de l’abeille pour les participants. A 11h30, un point presse est prévu en présence d’un élu de La Ciotat, du président de l’Atelier Bleu – CPIE et des jeunes super dépollueurs du centre social

de l’abeille. Ce sera l’occasion pour ces derniers de présenter le résultat de leur travail sur les déchets et la pêche grâce à leur vidéo clip et de sensibiliser les familles du quartier au tri et à l’utilisation systématique des poubelles pour réduire les déchets marins.

A l’issue de cette matinée, les enfants recevront un diplôme d’écocitoyen de la mer.

Un groupe d’enfants se mobilise pour la journée mondiale des océans lors d’un nettoyage du quartier de l’abeille. Ils sensibiliseront alors leur famille en présentant leur projet.

Un groupe d’enfants se mobilise pour la journée mondiale des océans lors d’un nettoyage du quartier de l’abeille. Ils sensibiliseront alors leur famille en présentant leur projet.

Dans le cadre du projet Prends soin d’ta mer mené par l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale avec les jeunes du centre social de l’abeille, un ramassage de déchets est organisé dans le quartier de l’abeille le mercredi 9 juin 2021 de 9h45 à 12h00 pour célébrer la journée mondiale des océans.

Depuis trois années consécutives, l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale mène le projet Prends soin d’ta mer à destination des jeunes du territoire visant à les former à la problématique des déchets plastiques retrouvés en mer et sur les plages. 15 jeunes ciotadens du centre social de l’Abeille sont impliqués dans ce projet depuis 2018. Cette année, pour concrétiser leur travail, ils ont choisi d’organiser un ramassage de déchets dans leur quartier pour sensibiliser leurs familles à la pollution marine et présenter leur vidéo clip de

sensibilisation réalisé cette année.

Le ramassage s’effectuera à partir du centre social de l’abeille, à La Ciotat, le mercredi 9 juin 2021, à partir de 09h45. Les participants pourront ensuite participer au tri et à la caractérisation des déchets. A 11h15 le clip des enfants sera projeté au centre social de l’abeille pour les participants. A 11h30, un point presse est prévu en présence d’un élu de La Ciotat, du président de l’Atelier Bleu – CPIE et des jeunes super dépollueurs du centre social

de l’abeille. Ce sera l’occasion pour ces derniers de présenter le résultat de leur travail sur les déchets et la pêche grâce à leur vidéo clip et de sensibiliser les familles du quartier au tri et à l’utilisation systématique des poubelles pour réduire les déchets marins.

A l’issue de cette matinée, les enfants recevront un diplôme d’écocitoyen de la mer.