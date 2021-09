Lormont Salle Léo Lagrange Gironde, Lormont Prends soin de toi Salle Léo Lagrange Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Prends soin de toi Salle Léo Lagrange, 9 octobre 2021, Lormont. Prends soin de toi

Salle Léo Lagrange, le samedi 9 octobre à 14:00

Divers stands d’information, ateliers santé et bien être, initiations, temps d’échanges avec les professionnels : diététique, naturopathie, socio esthétique, pratique sportive douce adaptée, sophrologie, réflexologie, art thérapie, etc.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire

FORUM SANTE, organisé par Lormont Main Tendue 33 Salle Léo Lagrange rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Salle Léo Lagrange Adresse rue Lavergne 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Salle Léo Lagrange Lormont