2022-04-30 10:50:00 – 2022-04-30 18:50:00 La Meyfrenie Domaine de la Meyfrénie

Journée festive et militante “Prends en de la graine” Troc de plantes et graines, Atelier compostage et Land’Art, Stands marchands avec Kokopelli, horticulteurs. Table ronde sur les semences paysannes, libraire spécialisée – Buvette sur place. Avec la participation de l’association Lézidéfuze, Le Tricycle enchanté, La Maison de la Semence 24, collectif Les Gaulois,…

+33 7 86 68 56 47

©Halles Meyfrenie

