Prends-en de la graine Atelier jardinage autour de la semence et de la plantation Yvetot, samedi 1 juin 2024.

Dans le cadre de la Fête des Jardins au Manoir du Fay.

Atelier jardinage en famille avec les bénévoles de l’association « Faire Vivre le Manoir du Fay » qui cultivent avec patience et bienveillance les terres du potager du jardin-clos, situé derrière le manoir. Haricots verts, courgettes, pommes de terre, arbres fruitiers… Venez mettre la main à la terre et recevoir les bons conseils des maîtres jardiniers bénévoles qui cultivent à l’ancienne, sans aucun produit chimique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:30:00

fin : 2024-06-01 11:30:00

Rue du Manoir du Fay

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

