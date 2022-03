Prendre un bain de forêt sur la presqu’île de Giens Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Prendre un bain de forêt sur la presqu’île de Giens Hyères, 21 avril 2022, Hyères. Prendre un bain de forêt sur la presqu’île de Giens Port de la Madrague Giens Hyères

2022-04-21 09:30:00 – 2022-04-21 12:30:00 Port de la Madrague Giens

Hyères Var EUR 26 26 Le bain de forêt ou «Shinrin Yoku» est une pratique japonaise qui nous invite à une véritable reconnexion à la nature toute entière. reservation@hyeres-tourisme.com +33 4 94 01 84 50 https://www.hyeres-tourisme.com/guide-pratique/bons-plans/ Port de la Madrague Giens Hyères

